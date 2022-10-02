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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'de haftanın maçı için nefesler tutuldu! Dev derbide bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Ekleme: 2.10.2022 - 18:59 Güncelleme: 2.10.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş ilk 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Talha-Saiss-Masuaku, Salih-Dele-Souza, Muleka-Radmond, Weghorst.

Fenerbahçe ilk 11

Altay, Ferdi-Gustavo-Serdar Aziz-Szalai, Arao, İrfan-Crespo-Lincoln, Valencia-Pedro.

N'Koudou oynamayacak

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Ghezzal yetiştirilmeye çalışılıyor

Ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Hafta içinde bireysel antrenmanlar yaparak son durumunu deneyen siyah-beyazlı futbolcu, şartların olumlu olması halinde 5 haftanın ardından derbide forma giyecek.
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