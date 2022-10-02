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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

Ekleme: 2.10.2022 - 01:04 Güncelleme: 2.10.2022 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

Polonya: Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Gorecka, Witkowska (Stenzel, Wenerska, Galkowska, Szlagowska, Alagierska)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15
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