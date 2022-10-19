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Gaziantep'ten Europe Cup'ta 2'de 2...

Gaziantep Basketbol, FIBA Europe Cup'taki ikinci maçında Telenet Giants Antwerp'i 82-63 yendi.

Ekleme: 19.10.2022 - 22:25 Güncelleme: 19.10.2022 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
FIBA Europe Cup B Grubu 2. haftasında Gaziantep Basketbol, Belçika'nın Telenet Giants Antwerp takımını konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-11 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devre arasına 39-25 önde girdi. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 60-48 tamamladı.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, salondan 82-63 galip ayrıldı. Gazaintep Basketbol, organizasyondaki ilk maçında Hapoel Hayfa'yı deplasmanda 63-79 mağlup etmişti.

Gaziantep Basketbol 82 - Telenet Giants Antwerp: 63

Salon: Şahinbey
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Lukasz Jankowski (Polonya), Shelal Munini (Kosova)
Gaziantep Basketbol: Miller 11, Dotson 19, Hammonds 16, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10, Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 11, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 12
Telenet Giants Antwerp: Goodin 4, Woodson 11, Rogiers, Mwema 6, Upshaw 3, Watson 16, Smout 3, Hamm 12, Cleemput, Despalier, Ridder 8

1. Periyot: 19-11
Devre: 39-25
3. Periyot: 60-48
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