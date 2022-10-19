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Galatasaray Türkiye Kupası’nda sahne alıyor! Aslan’ın rakibi Kastamonuspor…

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 3’üncü tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor’u sahasında ağırlıyor. Saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Ekleme: 19.10.2022 - 21:05 Güncelleme: 19.10.2022 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

Galatasaray ilk 11'i
Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliviera, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis

Kastamonuspor ilk 11'i
Mücahid, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Alptekin, Amir Emin, Efe
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