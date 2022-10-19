Galatasaray'dan nefes kesen şov! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na 3’üncü turdan başladı. Kupada ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor’u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kupada 4’üncü tura yükselmeyi başardı. İşte maçın özeti ve golleri…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Kastamonuspor'u ağırlayan Galatasaray, TFF 2. Lig'de mücadele eden rakibini 7-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın başından sonuna kadar mücadeleyi üstün götüren sarı-kırmızılı ekip, tam 7 golle adeta şova imza attı.



Bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Galatasaray, 4'üncü turdaki rakibini bekleyecek.



Teknik Direktör Okan Buruk, Kastamonuspor maçına ligde şans veremediği birçok genç oyuncuyla çıktı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, Rashica (2), Seferovic, Gomis, Mathias Ross, Kerem Aktürkoğlu ve Hamza Akman kaydetti.



