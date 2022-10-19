Flaş Arda Güler hamlesi! Ödenecek rakam...

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin gelecek vaadeden genç yıldızı Arda Güler, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi. Gençlerbirliği altyapısından yetişen genç yıldız için Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yeteneğin yüzde 20'lik payı için şahıs ve şirketler Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.



2 MİLYON EURO İSTİYORLAR



Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi. Akşam'da yer alan habere göre başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu hakkında bir görüşme yapmak için randevu talep etti.



Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek. Ankara temsilcisi Arda'nın yüzde 20 payı için 2 milyon Euro'luk bir rakam belirlemiş durumda. Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncular da önerilecek.



SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE



Arda Güler, bu sezon toplamda bin 500 dakika oynarsa serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olacak. Genç oyuncu, belirlenen bu sürenin altında görev alırsa 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 226 dakika görev aldı. Arda, bu süre içinde 2 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.



Genç yeteneğinin Transfermarkt verilerine göre değeri ise 9 milyon Euro.









