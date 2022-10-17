Valerien Ismael'den istifa tezahüratlarına yanıt: Türkçe anlamıyorum

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise maçın bitişiyle birlikte Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı bu tezahüratlara, "Türkçe bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların rakibi karşısında iç sahadaki kazanamama serisi ise 6 maça çıktı. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar da teknik direktör Valerien Ismael'i protesto etti.



Ismael, kendisine yapılan bu tezahüratlarla ilgili bir soru yönelten muhabire, 'Türkçe anlamadığım için sadece maç hakkında konuşmak istiyorum.' şeklinde yanıt verdi.