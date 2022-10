Mike Tyson yıllar sonra itiraf etti!

Muhammed Ali ile birlikte ringlerin efsane boksörleri arasında olan Mike Tyson 1997 yılındaki maçta rakibi Evander Holyfeld'in kulağını ısırmış ve bokstan men edilmişti. Emektar boksör, yıllar sonra kulak kopartma vakasının ardında konuştu.

Taraflı tarafsız çoğu boks tutkunu, Mike Tyson'u tarihin en etkileyici figürleri arasında olduğunu düşünür. Aynı anda ulaşılması güç 3 kemeri

(WBA, WBC ve IBF) elinde bulundurması bile bunun başlıca göstergeleri arasında. Ancak yıllar geçse de Tyson'un kariyerine kara leke olarak düşen olay, acımasız yanından ötürü tazeliğini koruyor.



Seneler 1997'yi gösterdiğinde ABD'nin iki elit boksörü Mike Tyson ve Evander Holyfield, WBA kemeri için Nevada'da ringe çıktı. On binlerce insanın salonda seyrettiği müsabakada Tyson, maçın bir bölümünde kontrollerini kaybetti. Hakemin de gözü önünde rakibinin kafasına yapışıp kulağını koparttı. Evander Holyfield ile Mike Tyson Aylarca hatta yıllarca spor medyasının manşetten verdiği bu an, Tyson'un da gerilemesinin işaret fişeği oldu. Önce müsabakadan, daha sonra da bokstan men edildi. Uzun süreli ayrılığı bir ara son buldu fakat artık eski Tyson'dan



eser kalmayacaktı. Şimdilerde siyatik hastalığıyla boğuşan emektar boksör, katıldığı bir podcast yayınında Holyfield'ın kulağını ısırmasının arkasında yatan gizemi anlattı.



Big U ile Checc'n In podcast kanalına konuk olarak katılan Mike Tyson, Evander Holyfield'ın kulağını ısırdıktan sonra 30 milyon dolara yakın para

kazandığını itiraf etti. O dönem federasyondan 3 milyon dolarlık ceza aldığını da aktaran Tyson, "Sadece bir ısırıktan bu kadar para kazandım. Bunun insanlar nezdinde ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musun?" diye konuştu.



"ONU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

Evander'in maç esnasında sık sık kendisine kafa attığını ve bu sebeple kulağını koparttığını belirten Mike Tyson, açıklamasına şu sözlerle devam

etti: "Evet ısırdım çünkü onu öldürmek istedim. Sürekli kafa atıyordu. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Dövüş etiğini, sinirimi ve kontrolümü bir anda kaybettim. Bir daha böyle bir davranışta bulunmam diyorum ama belli olmaz. Tekrar yapabilirim. Isırılmak için bir daha öyle davranırsa yeniden ısırabilirim" dedi.