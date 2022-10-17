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Fenerbahçe Ankara'da hata yapmadı! Kanarya 3 puanı 3 golle kaptı...

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 17.10.2022 - 22:05 Güncelleme: 17.10.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 10'uncu haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu.

Haftanın kapanış karşılaşmasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu skorla beraber Fenerbahçe puanını 20'ye yükselterek 2'nci sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 7 puanda kalarak 17. sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe Ankara'da hata yapmadı! Kanarya 3 puanı 3 golle kaptı...

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lincoln'un ortasında Serdar Aziz'den seken topu tamamlayan Batshuayi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Sowe'nin ceza sahası yayı dışından çektiği şutta, top üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

42. dakikada Serdar Aziz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Szalai'nin şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

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