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Ballon D'Or sahibini buluyor: Ödülü kim kazanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon D'Or sahibini buluyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün yapılacak. Ballon D'Or 20222 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon D'Or için hangi futbolcular yarışıyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ekleme: 17.10.2022 - 16:55 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı Ballon D'Or ödül töreni bugün yapılacak. Dünyaca ünlü yıldızların yarışacağı ödül için, futbolseverler ekran başında olacak.

Ballon D'Or 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ballon D'Or dev ödül töreni bugün saat 21.30'da Tivibu Spor 2'de sporseverlerle buluşacak. Tören ayrıca platformun video paylaşım kanalından da şifresiz yayınlanacak.

Ballon D'Or'un sahibi nasıl belli oluyor?

FIFA’nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Ballon D'Or için hangi futbolcular yarışıyor?

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid
Rafael Leao - AC Milan
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah - Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold - Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz - Liverpool
Robert Lewandowski - Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min - Tottenham
Fabinho - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane - Tottenham
Darwin Nunez - Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Kevin De Bruyne - Manchester City
Dusan Vlahovic - Juventus
Virgil van Dijk - Liverpool
Joao Cancelo - Manchester City
Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
Erling Haaland - Manchester City
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