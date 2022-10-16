Dev maçtan kazanan çıkmadı! Beşiktaş ve Trabzonspor 1 puana razı oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 10. haftasında nefesleri kesen bir mücadele oynandı. Son iki sezonun şampiyonları Beşiktaş ve Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.Vodafone Park'ta oynanan dev mücadelenin 11'inci dakikasında Maxi Gomez, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti. Gomez, bu golle birlikte Süper Lig'de ilk kez ağları sarstı.İlk yarı bitmeden Trabzonspor'a karşılık veren Beşiktaş, Larsen'in 26'ıncı dakikada kendi kalesine attığı golle skorda eşitliği sağlamayı başardı.Bu golden kısa süre sonra ise bordo-mavili ekip, 36'ıncı dakikada son haftaların formda ismi Trezeguet ile yeniden öne geçti ve ilk yarının skorunu belirledi.İkinci yarıya rakibinden daha baskılı şekilde başlayan Beşiktaş, aradığı golü 70'inci dakikada Cenk Tosun'dan buldu. 90+5'te ise Yusuf Yazıcı, Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş'ın puanı 19, Trabzonspor'un puanı ise 18 oldu.VALERIEN ISMAEL'E TEPKİBeşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, Vodafone Park'ta yer alan taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı. Genç teknik direktörün değişiklik yapmamasına sinirlenen taraftarlar, 'Ismael uyuma, değişiklik yapsana' tezahüratlarını yaptı.Valerien Ismael, bu tepkinin hemen ardından Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun ise maçın skorunu belirleyen golü atan isim oldu.MAÇTAN DAKİKALAR11'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Bakasetas ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen üstündeki Maxi Gomez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.17'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, top kaleci Ersin'de kaldı.24'üncü dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topa Dele Alli vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.29'uncu dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Ghezzal'ın pasıyla çizgiye inen Rosier, yerden içeri sert çevirdi. Trabzonsporlu Larsen'e çarpan top ağlara gitti: 1-1.36'ncı dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Masukaku'nun hatalı pasında araya giren Trezeguet, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.38'inci dakikada Rosier'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan röveşatasında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.59'uncu dakikada Josef'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Umut Bozok, sol çaprazdan ceza sahasına giren Bardhi'yi gördü. Bardhi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.70'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Redmond ortayı yaptı. Weghorst'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu altıpasın hemen içindeki Cenk Tosun, ağlara gönderdi: 2-2.89'uncu dakikada Bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından falsolu sert vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.90+7'nci dakikada Yusuf Yazıcı, Fernandes'e arkadan yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.