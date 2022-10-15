Kayserispor-Galatasaray! İlk 11'ler...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR-GALATASARAY
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
SAAT: 20:00
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
SAAT: 20:00