Trabzonspor, Monaco karşısında şov yaptı! Fırtına'dan dört dörtlük galibiyet...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında sahasında Monaco'yu konuk eden Trabzonspor, 4-0'lık zaferle 3 puanı cebine koydu. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten bordo-mavililer, liderlik şansını devam ettirdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco karşısında görkemli bir galibiyet aldı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri, Sarr (k.k), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR



UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.



20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.



31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.



36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.



39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi.



42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.



44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0



Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0



57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0



Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.