Sivasspor kazandı, dev adımı attı!

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Balkani ile Kosova'da karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Kosova'da Balkani'ye konuk oldu.



Rıza Çalımbay takımını sahaya Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Sabia, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare 11'i ile sürdü.



36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.



Sivasspor'a 2-1'lik galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. 72. dakikada Hakan Arslan ve 81. dakikada Karol Angielski, Sivasspor'u deplasmanda öne geçirdi.



2-1 kazanan Sivasspor, grupta puanını 7 yaparak 2. sırada yer aldı.