Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Rigas Skala'yı konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'daki mücadeleye iyi başlayan turuncu-lacivertliler bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.11' Deniz Türüç'ün ve 45. dakikada Stefano Okaka'nın golleri devrenin skorunu belirledi.Emre Belözoğlu'nun ekibi skor avantajının rahatlığıyla oyun üstünlüğünü korudu.GOL | Medipol Başakşehir'i rahatlatan gol 72. dakikada geldi. Stefano Okaka, Bertrand Traore şutunda kaleciden dönen topu kale önünde yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 3-0.Rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, 90 dakika gelen son düdükle birlikte Letonya temsilcisini 3-0 mağlup etti.Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Fiorentina, Hearts'ı mağlup ederek 7 puana ulaştı.Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak.Medipol Başakşehir, Rigas Skala'yı konuk ettiği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 46. kez sahaya çıktı.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 46 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 61 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.- Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 10. maçMedipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verdi.Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.