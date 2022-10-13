Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Arda Güler ilk 11'de...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.



İŞTE İLK 11'LER



AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.



Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.



İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK



Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.



Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.



Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.



4 EKSİK



Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.



4 İSİM LİSTEDE YOK



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.



Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.



