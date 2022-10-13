Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı! Kanarya gruptan çıkmayı garantiledi...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdı. Sarı lacivertliler bu skorla birlikte Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantiledi. İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, konuk olduğu AEK Larnaca deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.2'nci dakikada Joao Pedro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda kaleci Piric, meşin yuvarlağı kornere çeldi.8'inci dakikada savunmadan seken topla buluşan Lincoln'ün curuşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'in müdahalesi ile kornere gitti.16'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Alioski'nin ceza sahası dışı solundan yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.22'nci dakikada Szalai'nin soldan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Gustavo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'te kaldı.49'uncu dakikada kaleci Altay'ın müdahalesi ile Altman, ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Pawel Raczkowski, VAR incelemesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.52'nci dakikada topun başına geçen Trickovski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.54'üncü dakikada Rossi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Piric meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu AEK Larnaca savunması uzaklaştırdı.66'ncı dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.78'inci dakikada Osayi-Samuel'in vuruşunda Naoum ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulundu. Mücadelenin hakemi Pawel Raczkowski, penaltı noktasını gösterdi.80'inci dakikada topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.84'üncü dakikada Rossi, ceza sahası için sağ çaprazında Garcia'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Pawel Raczkowski, penaltı noktasını gösterdi.85'inci dakikada Penaltıya sebep olan Garcia, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.86'ncı dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Piric oyun alanına çeldi.Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.