Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le ilgili açıklama yaptı. Ayrıca Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e çıkan haberler doğrultusunda haksızlık yapıldığını ifade etti. Ayrıca saçlarını kestiren Weghorst'a totem yapıp yapmadığı da soruldu. İşte o çarpıcı sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş ve Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu.



Siyah-Beyazlı takımda son günlerde tartışma konusu haline gelen teknik direktörlük meselesiyle ilgili açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le ilgili iddialara yanıt verdi.



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili şunları söyledi:



Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi.



"ELEŞTİRİLERİ ABARTILI BULUYORUM"



Ayrıca Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartılı bulduğunu ifade eden Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'i istemediği yönündeki haberler konusunda da açıklama yaptı.



"HABERLER KASITLI YAPILIYOR"



Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor.



Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı.



WEGHORST'TAN DERBİ SÖZLERİ



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Wout Weghorst, zor geçeceğini düşündüğü müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Weghorst, hafta sonu güçlü bir takıma ve ligin son şampiyonuna karşı oynayacaklarının altını çizdi.



Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında yüksek performans sergilediklerini belirten Hollandalı golcü, "Umuyorum ki Trabzonspor karşısında o son dakikalardaki performansı sürdüreceğiz. Kolay olmayacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Takımla ilgili yapılan eleştirilerin futbolun bir parçası olduğunu aktaran Weghorst, şöyle devam etti:



"Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz, bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yapmamız gereken en önemli şey, takım olarak birlik beraberlik içerisinde plana sadık kalmak. Biz her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu sene iyi maçlar çıkarttık, iyi performanslar gösterdik. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak burada bir sistemimiz var ve Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz."



"EN BÜYÜK HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"



Atabileceği en yüksek sayıda gol için çaba sarf ettiğini ancak takımın başarısının daha önemli olduğunu vurgulayan Weghorst, şunları kaydetti:



"Belki 2-3 gol atarım ama şampiyonluk getirir o goller. O çok daha değerli olur atacağım 20-25 golden. O yüzden benim için her zaman kazanmak daha önemli. Çok gol attığım sezonlar oldu ama hiçbir kupa kazanmadım. Buradaki en büyük hedefim şampiyonluk."





- "HOCAMIZLA İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"



Fenerbahçe derbisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile saha içerisindeki diyalogu hakkında konuşan Weghorst, "Maçtan sonra görüntüyü izledim. Hayal kırıklığı yaşıyordum o anda, iki kez gole çok yaklaşmıştım. Hocamız sürekli maçın her anında bir şekilde fırsat bulacağımı söylüyordu, o anda da bundan bahsetti. Çok özel bir durum değildi. Hocamızla iletişimimiz ve ilişkimiz çok iyi, çok net. Açık bir iletişim anlayışımız var. Benden ne istediğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftarla arasında özel bir bağ kurulduğunu belirten Hollandalı forvet, "Taraftarla aramızda bunun olduğu için minnettarım. Türkiye sorulduğunda aklıma çılgın, coşkulu ve sürekli destek veren taraftarlar geliyor. Onların desteği sayesinde performansımı artırmak istiyorum. Onlara galibiyetler, goller ve kupalar getirmek istiyorum. Hem ben mutlu olayım hem taraftarımız mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Taraftarla olan özel ilişkim daha iyi olmam konusunda motive ediyor." ifadelerini kullandı.