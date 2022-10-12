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Dünya Kupası boyunca 'Dört Büyükler'in kasası dolacak!

FIFA, sezon ortasında verilecek Dünya Kupası arasında destek olması amacıyla kulüplere ödeme yapılacağını açıkladı. Böylelikle Süper Lig'in dev kulüpleri de bu nakit akışından faydalanacak.

Ekleme: 12.10.2022 - 12:03 Güncelleme: 12.10.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Kasım ayının sonlarında başlayacak turnuva nedeniyle aralık ayının ortasına kadar futbol liglerine ara verilecek. FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı.

Günlük 10 bin dolar kazanılacak!

Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak. Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak.

Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler faydalanabilecek. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Dünya Kupasına en fazla oyuncuyu Galatasaray gönderiyor!

Ülkemizden en fazla oyuncuyu Galatasaray'ın göndermesi beklenirken, en fazla parayı da Galatasaray'ın kazanacağı öngörüldü. Gönderilen 5 futbolcudan günlük 50 bin dolar ücret kazanılacak. Beşiktaş 40, Fenerbahçe ise 30 bin, Trabzonspor ise 10 bin doları kasasına koyacak.

GALATASARAY

SEFEROVIC (İSVİÇRE)
MUSLERA (URUGUAY)
MERTENS (BELÇİKA)
TORREIRA (URUGUAY)
NELSSON (DANİMARKA)

FENERBAHÇE

DIEGO ROSSI (URUGUAY)
ENNER VALENCIA (EKVADOR)
BATSHUAYI (BELÇİKA)

BEŞİKTAŞ

TYLER BOYD (AMERİKA)
ATIBA (KANADA)
ROMAIN SAISS (FAS)
WOUT WEGHORST (HOLLANDA)

TRABZONSPOR

JENS STRYGER LARSEN (DANİMARKA)
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