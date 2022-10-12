Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Ali Şansalan'ın yönettiği son derbi, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıydı.Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal UğurluKaragümrük - Hatayspor: Volkan BayarslanKasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan NumanoğluKonyaspor - Gaziantep: Çağdaş AltayBaşakşehir - İstanbulspor: Erkan ÖzdamarSivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek