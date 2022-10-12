Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Ali Şansalan'ın yönettiği son derbi, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıydı.
İşte haftanın hakemleri
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
İşte haftanın hakemleri
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler