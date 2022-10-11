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Cem Bölükbaşı artık Formula 1 oyununda...

Formula 1'in video oyunu F1 22'nin son güncellemesinde Cem Bölükbaşı da oyuna dahil oldu.

Ekleme: 11.10.2022 - 22:52 Güncelleme: 11.10.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Formula 1'in video oyunu F1 2022'de Cem Bölükbaşı da yer aldı.

Haziran ayında piyasaya sürülen oyunda yer almayan Cem Bölükbaşı, son güncellemeyle birlikte oyuna eklendi.

Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama yapan Bölükbaşı, '

Cem Bölükbaşı artık Formula 1 oyununda...

Kariyerine E Spor'da başlayan Cem Bölükbaşı, Formula 2'ye kadar yükseldi. 20 Kasım'da Formula 2'de sezonun son yarışı koşulacak.
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