Bilecikspor taraftar otobüsüne silahlı saldırı

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 ile 1969 Bilecikspor Spor Kulübü karşılaşmasının son dakikalarında tribünde başlayan olaylar, maç sonunda da devam etti.Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında 1969 Bilecikspor Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.İkinci yarıda 82. dakikasında durum 3-3 olunca 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı, gol sevinci yaşadı.Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüştü. Bu şahıslar taraftarlar tarafından dışarı atıldı.Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karıştı.Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu esnada 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırıldı.Maçı 90. dakikada attığı bir gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarları geldikleri otobüse bindi.Yola çıkan otobüs, 50 metre ilerlemeden önü kesildi. Yaşanan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, kimliği belirsiz bir kişi otobüsü hedef alarak 6 el silahla ateş etti.Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, olay yerine gelen polis ateş eden şahsı gözaltına aldı.Yaşanan olayları tasvip etmediklerini anlatan 1969 Bilecikspor Spor Kulübü Başkan Ali Muyşin, 'Tribünlerin dışında yaşanan olaylarda otobüsün camları kırıldı. Birkaç el silahla ateş edildi. Neyse ki hiçbir taraftarımıza zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. İstanbul Bayburtspor 1918 yöneticileri bu süreçte bizlere ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Bir taraftarımız çıkan olaylar sonrası ayağının kırıldığını öğrendik, kendisine geçmiş olsun diliyoruz.' dedi.