  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş açıkladı! Trabzonspor'lu taraftarlar maça alınmayacak

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını açıkladı.

Ekleme: 11.10.2022 - 17:40 Güncelleme: 11.10.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını duyurdu.

Trabzonspor maçıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararlarını açıklayan siyah-beyazlı kulüp, 'Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır. 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir. Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.' ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst: 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL
VIP 100: 4.580TL
VIP 101-126: 3.800TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Desteğimizi artıracağız
Türkiye ve Libya'nın tarihi anlaşması Atina'da endişe yarattı! Şikayet turuna çıktılar...
Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Baştan aşağı sahtekarlık
CHP’li Murat Karayalçın'dan HDP itirafı: Altılı masadan ayrı olarak görüşüyoruz
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden 'darp tiyatrosu'
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Merkel’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kuvvetli geliyor, sel uyarısı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede