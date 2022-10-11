Beşiktaş açıkladı! Trabzonspor'lu taraftarlar maça alınmayacak

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca Beşiktaş taraftarlarının alınacağını duyurdu.



Trabzonspor maçıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararlarını açıklayan siyah-beyazlı kulüp, 'Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler. Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır. 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir. Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.' ifadelerine yer verdi.



Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:



1. Kategori: 1.540TL

2. Kategori: 1.400TL

3. Kategori: 1.130TL

4. Kategori: 995TL

5. Kategori: 915TL

Kapalı Üst: 840TL

6. Kategori: 740TL

7. Kategori: 285TL

8. Kategori: 270TL

VIP 100: 4.580TL

VIP 101-126: 3.800TL