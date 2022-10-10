Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde maç takvimi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç takvimi belli oldu. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takımı'ın maç programı belli oldu. İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.



Milli takımın maç programı şu şekilde:



25 Mart 2023



Ermenistan-Türkiye



28 Mart 2023



Türkiye-Hırvatistan



16 Haziran 2023



Letonya-Türkiye



19 Haziran 2023



Türkiye-Galler



8 Eylül 2023



Türkiye-Ermenistan



12 Ekim 2023



Hırvatistan-Türkiye



15 Ekim 2023



Türkiye-Letonya



21 Kasım 2023



Galler-Türkiye

