Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya takıldı!

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’yı ağırladı. Maçın büyük bir bölümünü üstün oynayan bordo-mavili ekip, aradığı golü bulamadı. Karşılaşma 0-0 sona ererken Trabzonspor’un puanı 17 oldu. Kasımpaşa ise 13 puana ulaştı.

Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan mücadele, 0-0 sona erdi.Maçın büyük bir bölümünü üstün oynayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, Kasımpaşa savunmasını açmayı başardı.Bu sonucun ardından Trabzonspor'un puanı 17 olurken, Kasımpaşa ise 13 puana ulaştı.MAÇTAN DAKİKALAR20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.