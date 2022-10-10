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Fernando Muslera'dan ayrılık ve emeklilik açıklaması!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci ayrılık ve emeklilikle ilgili soruları da yanıtladı.

Ekleme: 10.10.2022 - 14:00 Güncelleme: 10.10.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
"Benim için önemli olan geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. Benim yaşımda fiziksel sorunları her zaman yaşabilirsiniz. Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim 4. Dünya Kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur."

"Uruguay Milli Takımı formasıyla çıktığım ilk maçın üzerinden tam 13 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum."

Fernando Muslera'dan ayrılık ve emeklilik açıklaması!

AYRILIK SÖZLERİ

"Değerlendiriyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz. Bugün kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum.Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Montevideo Wanderers'da emekli olmayı istememin sebebi futbola orada başladığım içindir. Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim.''

Fernando Muslera'dan ayrılık ve emeklilik açıklaması!





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