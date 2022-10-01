Trabzonspor, Kayserispor'u mağlup etti

Süper Lig'in 8.haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta kazanan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girdi. Ev sahibi Kayserispor karşılaşmanın 24. dakikasında golü buldu. Uğurcan'ın hatalı pasıyla topla buluşan Mario Gavranovic ceza sahası içinde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat futbolcu Gavranovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.



İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca Kayserispor, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.



İkinci yarıda gol için Kayserispor kalesine yüklenen Trabzonspor, istediği golü 78.dakikada Bakasetas ile buldu.



Trabzonspor'da Trezeguet, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Ümit Öztürk pozisyonu izledi ve Onur Bulut'un Trezeguet'e faul yaptığını işaret etti ve beyaz noktayı gösterdi. Bakasetas penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.



83. dakikada Trabzonspor Umut Bozok'un golüyle 2-1 öne geçti. Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı topta Maxi Gomez yanındaki arkadaşı Umut'a pas verdi. Onun çaprazdan düzgün vuruşu ağlarla buluştu.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu. Alınan bu sonucun ardından Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor, 12 puanda kaldı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 16 puana yükseldi. Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Trabzonspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.