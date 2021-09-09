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TFF'deki zirveden kritik sonuç!

TFF'deki zirveden kritik sonuç!

A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş’in durumu netlik kazanmadı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Güneş arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Spor / 9 Eylül 2021 Perşembe 17:08
TFF'deki zirveden kritik sonuç!

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından görevinden ayrılması gündeme gelen Şenol Güneş, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

2 saat süren görüşmede tecrübeli teknik adamın istifa etmediği öğrenilirken, federasyonun da Güneş'i görevden alma talebi olmadı.

Başkan Özdemir ve Güneş tekrar bir araya gelerek bir kez daha durum değerlendirmesi yapacaklar.

Tff


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