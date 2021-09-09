TFF'deki zirveden kritik sonuç!

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından görevinden ayrılması gündeme gelen Şenol Güneş, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.



2 saat süren görüşmede tecrübeli teknik adamın istifa etmediği öğrenilirken, federasyonun da Güneş'i görevden alma talebi olmadı.



Başkan Özdemir ve Güneş tekrar bir araya gelerek bir kez daha durum değerlendirmesi yapacaklar.