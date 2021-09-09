Kaptan'dan Tarihi Başarı! Turnuvanın En İyilerinden Biri Oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından biri olan Eda Erdem'den muazzam bir başarı geldi.



Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Erdem, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.



BUNU BAŞARAN İLK SPORCU OLDU



En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Erdem, turnuvanın rüya takımında yer aldı.



Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Erdem, bunu başaran ilk sporcu oldu.



Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.