Rasim Ozan Kütahyalı'dan Şenol Güneş'e: 'Hollanda bizi paspas yaptı'

Türkiye'nin Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyet Türk futbolseverleri adeta kahretti. Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Rasim Ozan Kütahyalı 6 gollük hezimetin ardından sosyal medya hesabından Şenol Güneş'e sitem etti.



Rasim Ozam Kütahyalı'nın paylaşımları şu şekilde;



"Ahh Şenol Güneş ahh. Mahvettin bu takımı. Gruptan çıkmak bile zor gözüküyor bu futbolla. Çok üzgünüm, çokk.



Derhal Şenol Güneş istifa etmelidir.



Hollanda bizi resmen paspas yaptı. 6-1 nedir yahu. 2 tane daha atsalar Abdülkerim Durmaz döneminin 8-0’lık İngiltere hezimetlerini yaşayacaktık."

