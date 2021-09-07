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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Şenol Güneş'e: 'Hollanda bizi paspas yaptı'

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Şenol Güneş'e: 'Hollanda bizi paspas yaptı'

Türkiye'nin Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyet Türk futbolseverleri adeta kahretti. Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Rasim Ozan Kütahyalı 6 gollük hezimetin ardından sosyal medya hesabından Şenol Güneş'e sitem etti.

Spor / 7 Eylül 2021 Salı 23:51
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Şenol Güneş'e: 'Hollanda bizi paspas yaptı'

Türkiye'nin Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyet Türk futbolseverleri adeta kahretti. Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Rasim Ozan Kütahyalı 6 gollük hezimetin ardından sosyal medya hesabından Şenol Güneş'e sitem etti.

Rasim Ozam Kütahyalı'nın paylaşımları şu şekilde;

"Ahh Şenol Güneş ahh. Mahvettin bu takımı. Gruptan çıkmak bile zor gözüküyor bu futbolla. Çok üzgünüm, çokk.

Derhal Şenol Güneş istifa etmelidir.

Hollanda bizi resmen paspas yaptı. 6-1 nedir yahu. 2 tane daha atsalar Abdülkerim Durmaz döneminin 8-0’lık İngiltere hezimetlerini yaşayacaktık."


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