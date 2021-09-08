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Çağlar Söyüncü'den 'kırmızı kart' paylaşımı!

Çağlar Söyüncü'den 'kırmızı kart' paylaşımı!

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası eleme maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaştı. 6-1 kaybettiğimiz müsabakanın 44. dakikasında Çağlar Söyüncü kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Deneyimli yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Spor / 8 Eylül 2021 Çarşamba 00:36
Çağlar Söyüncü'den 'kırmızı kart' paylaşımı!



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.


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