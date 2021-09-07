A Milli Takımımızın Hollanda karşısındaki oyunu futbol kamuoyunu isyan ettirdi

A Milli Takımımızın Hollanda karşısındaki performansı tepki çekti. Ay-Yıldızlıların ilk yarıyı 3-0 geride kapatması sonrasında sosyal medyada futbolseverler Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Mücadeleyi tribünlerde izleyen gurbetçi seyirciler de Şenol Güneş için 'istifa' sloganları attı.



Bununla birlikte spor yazarları da mücadelenin ilk yarısıyla ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı.



İşte Hollanda-Türkiye maçında yapılan yorumlar;





