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Fenerbahçe Crespo transferini açıkladı!

Fenerbahçe Crespo transferini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Spor / 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:30
Fenerbahçe Crespo transferini açıkladı!

 Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
 
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi.
 
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Orta saha oyuncusunun, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
 
Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.
 
Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.


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