Ronaldo'dan bir rekor daha!



Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United, Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 kazandı. Konuk ekip, 53'te Paco Alcacer ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 60'ta Alex Telles'in golüyle eşitliği sağladı.



Son dakikaya kadar pes etmeyen Kırmızı Şeytanlar, 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Manchester United 3 puanla grubun 3. sırasında yer alırken Villarreal ise 1 puanla grubun son sırasında bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 178. maçına çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini ekledi.



36 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177 maça çıkan İspanyol kaleci Iker Casillas'ı geride bırakarak Devler Ligi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu.



Portekizli yıldız, ayrıca 136 golle ve 48 asistle iki alanda da turnuvanın en başarılı oyuncusu konumunda.