Olympiakos'un sahibinden Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kulübün sahibi Evangelos Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçtan sonra tepki çeken açıklamalara imza attı.



Sarı lacivertlileri yendikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Marinakis, “İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum” diye konuştu.



Türk futbolseverler, Marinakis'in bu sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi.





