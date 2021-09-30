Marsilya maçı öncesi Fransız polisinden çirkin müdahale! Galatasaray taraftarına saldırdılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna Marsilya deplasmanında devam eden Galatasaray, Lazio maçında aldığı galibiyetle E Grubu'nda lider konumda. Süper Lig'de 11 puanla 10. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda üst üste aldığı puan kayıpları sonrasında Göztepe galibiyetiyle moral buldu.



Lazio maçını 1-0 geçerek grupta lider olan Fatih Terim ve öğrencileri, Marsilya deplasmanından da iyi bir sonuç alarak Avrupa'da galibiyetlerine devam etmenin peşinde.



Fransa'nın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Marsilya, Veledrome Stadı'nı maça saatler öncesinden doldurmaya başladı.





Galatasaray taraftarlarının da yavaş yavaş tribünlerdeki yerini almaya başladığı sıralarda Fransız polisinden temsilcimizin taraftarlarına çirkin bir müdahale geldi.



Fransa polisi, Veledrom Stadı'nda Galatasaray'a ayrılan bölüme doğru maç öncesinde müdahale etti. Biber gazıyla taraftarların üzerine giden polisler, tribünlerde kargaşaya sebep oldu.



MAÇ ÖNCESİ "YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMİ" ALINMIŞTI



Fransa'da oynanacak Marsilya-Galatasaray maçından bir gün önce Fransız kulübü, karşılaşmayı "Yüksek Güvenlik Önlemi" kapsamına almıştı. Kırmızı alarm durumuna geçen Marsilya, tribünlerde çıkması beklenen olayları engellemek istemişti.



Fransa'da yayın yapan La Provence gazetesine açıklamalarda bulunan Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, "Taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" demişti.