Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok! Kanarya Olympiakos'a direnemedi...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Olympiakos 3-0 kazandı. Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 6'da Tiquinho ile 62'de ve 68'de Georgios Masouras kaydetti. Sarı-lacivertlilerin 56'da Pelkas ile bir topu direkten döndü.







Bu sonuçla 2 maçını da kazanan Olympiakos, 6 puanla grupta liderlğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 1 puanla son sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2' Fenerbahçe ilk şutunu Ferdi Kadıoğlu ile çekti. Top yandan dışarı gitti.



GOL! 6' Olympiakos, Soares'in golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.



9' Fenerbahçe, Valencia'nın şutunda gole yaklaştı. Şut az farkla dışarı gitti.



27' Valencia'nın sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.



35' Olympiakos etkili geldi. Camara'nın şutunda Altay, topu kornere çeldi.



45+1' Fenerbahçe Rossi ile gole çok yaklaştı. Rossi'nin şutu üstten auta gitti.





48' Enner Valencia'nın yakın mesafeden kafa vuruşu yandan auta çıktı.



56' Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın şutunda direği geçemedi!



58' Olympiakos tehlikeli geldi. Altay Bayındır bir kez daha Camara'ya geçit vermedi.



GOL! Olympiakos, 62'de Masouras'ın golüye 2-0 öne geçti.



GOL! Olympiakos, 68'de Masouras ile farkı üçe çıkardı.



Peş peşe Olympiakos ataklarında Altay kalesinde başarılı oldu fakat dönen iki top da gol oldu...



Luiz Gustavo oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı ıslıklarken bir kısmı da Brezilyalı oyuncuyu alkışladı.



86' Fenerbahçe'de Berisha ilk golüne yaklaştı. Vaclik yakın mesafeden son anda kurtardı.



FENERBAHÇE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'ı, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de değerlendirdi.



