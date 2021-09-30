Fenerbahçe Avrupa’da ilk 3 puan için Olympiakos’u ağırlıyor! Vitor Pereira’nın 11’i belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında kendi evinde Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe, saat 19.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.



Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.



11'LER BELLİ OLDU



FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia.



OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.



HENRY ONYEKURU İLK 11'DE



Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Olympiakos formasıyla bir kez daha Ülker Stadı'nda sahaya çıkacak. Öte yandan Yunanistan temsilcisinin kadrosunda Valbuena ve Bruma gibi daha önce Türkiye'de forma giymiş isimler bulunuyor.