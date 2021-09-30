Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Lille'in tek golünü atan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.



YUSUF VE ZEKİ MAÇTA SÜRE ALMADI



Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Salzburg'a galibiyeti getiren golleri, 35. ve 53. dakikalarda penaltıdan Adeyemi kaydetti. Lille'in tek golünü ise milli oyuncumuz Burak Yılmaz 62. dakikada kaydetti. Burak Yılmaz attığı golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu (36 yıl, 76 gün). Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.