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Tokyo'da bir altın madalya daha!

Tokyo'da bir altın madalya daha!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımımız finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Golbol Kadın Milli Takımımız, 2016 Rio'dan sonra üst üste ikinci kez altın madalya uzandı.

Spor / 3 Eylül 2021 Cuma 12:42
Tokyo'da bir altın madalya daha!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımımız finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Golbol Kadın Milli Takımımız, 2016 Rio'dan sonra üst üste ikinci kez altın madalya uzandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı. Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı. Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

Tokyo Paralimpik Oyunları


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