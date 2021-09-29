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Real Madrid'e unutulmaz şok!

Real Madrid'e unutulmaz şok!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Sheriff karşısında hüsrana uğradı. Moldova temsilcisi Shakhtar galibiyetinden sonra Santiago Bernabeu'dan zaferle ayrıldı.

Spor / 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:00
Real Madrid'e unutulmaz şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Moldova temsilcisi Sheriff'i konuk ederken İspanyol devi büyük bir hüsrana uğradı.

Grubun ilk maçında Shakhtar Donetsk'i evinde 2-0 yenerek tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta galibiyet elde eden Sheriff, Bernabeu'da perdeyi açtı.

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Djasur Yakhshibaev 25. dakikada attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0'lık Sheriff üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Real Madrid rakip kaleyi abluka altına aldı. 65. dakikada penaltı kazanan Real Madrid, Karim Benzema ile durumu 1-1'e getirdi.

Real Madrid eşitliği yakaladıktan sonra da durmak bilmedi. İspanyol devi üst üste pozisyonlarla gol aradı ancak kaleci Georgios Athanasiadis'i geçemedi.

Mücadelenin 89. dakikasında Sebastien Thill muhteşem bir golle Sheriff'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Moldova temsilcisi unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Sheriff, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı ve 6 puanla grupta liderliğe yükseldi. Aynı grupta Real Madrid 3 puanla ikinci, Inter 1 puanla üçüncü ve yine 1 puanı bulunan Shakhtar Donetsk ise dördüncü sırada yer alıyor.


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