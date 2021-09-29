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Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm durumu! Fenerbahçe maçı örnek gösterildi…

Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm durumu! Fenerbahçe maçı örnek gösterildi…

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Galatasaray, E Grubu’nda lider konumda bulunuyor. Grubun ilk maçında Lazio’yu 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada oynanacak Marsilya maçında da galibiyet alarak 2’de 2 yapmanın peşinde. Ancak maç öncesi Fransız ekibinden şaşırtıcı bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

Spor / 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:25
Marsilya-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm durumu! Fenerbahçe maçı örnek gösterildi…

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna galibiyetle devam etmek isteyen Galatasaray, grubun ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekibi Marsilya'ya konuk oluyor. Yarın akşam saat 22.00'de oynanacak zorlu mücadele, sarı-kırmızılı takım için oldukça büyük önem arz ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio'yu 1-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fatih Terim ve öğrencileri, 2'de 2 yaparak Avrupa galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

Galatasaray'ın Marsilya karşısında, ligde son oynanan Göztepe maçından daha farklı bir 11'le çıkması bekleniyor. Cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Marcao, sakatlığını atlatan Sacha Boey ve Göztepe maçında performansıyla beğeni toplayan Diagne'nin 11'deki yerini alması bekleniyor.

Zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün Fransa'da gerçekleştirecek olan Galatasaray, Marsilya maçına hazır hale gelecek.

FRANSIZ KULÜBÜNDEN SÜRPRİZ KARAR

Fransa'nın taraftarlarıyla dikkat çeken ekiplerinden birisi olan Marsilya, Galatasaray maçı öncesi çıkacak olayları engellemek adına bir dizi kararlar aldı.

Kırmızı alarm durumuna geçen Marsilya, 2012'de oynanan Fenerbahçe maçını da örnek göstererek güvenlik önlemlerini sıkı tutmak istiyor.

Fransa'da yayın yapan La Provence gazetesine açıklamalarda bulunan Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 'Taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız' dedi.

Cardoze, 'Galatasaray maçıyla ilgili çalışmalarımızı, 2012'de Fenerbahçe ile oynadığımız maç üzerinden yaptık' diye konuştu.

Yüksek güvenlik kapsamına alınan Marsilya-Galatasaray mücadelesi öncesinde açıklamalarına devam eden Cardoze, 'Taraftarların stadın diğer kısımlarına ulaşmasını engellememiz zor. Rakip taraftarların bir arada olacağı geniş bir bölüm ayıracağız. Deplasman taraftarlarına ayırdığımız kapasiteyi 3400'e çıkardık. Fransa, Almanya veya Belçika'dan gelecek Galatasaray taraftarlarını ağırlayacağız' ifadelerini kullandı.

TÜRK TARAFTARLARA BİLET SATILMAYACAK

Marsilya'nın çılgın taraftar grupları, Galatasaray maçı öncesinde Türk taraftarlara bilet satılmaması yönünde paylaşımlar yaptı.

Marsilyalı taraftarlar, maça gelemeyecek Fransız taraftarların biletlerini kime devrettiklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


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