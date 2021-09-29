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Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde bu sezona oldukça formda başladı. Türk asıllı Alman futbolcu, Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı öncesi taraftarı üzdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor / 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:36
Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!



Süper Lig'de 7. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, tüm konsantresini UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına verdi. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı.

Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.


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