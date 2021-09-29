Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!





Süper Lig'de 7. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, tüm konsantresini UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına verdi. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı.



Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.



A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.