Beşiktaş, Ajax'a 2-0 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaştı.



GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Johan Cruyff Arena'ya 11 eksikle çıkan Beşiktaş, Ajax'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi 10. dakikada direğe takılırken, Kenan Karaman'ın 71. dakikadaki golü faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.







HENÜZ PUANIMIZ YOK

Bu sonucun ardından Beşiktaş iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Ajax puanını 6'ya yükseltti.



Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş 19 Ekim Salı günü TSİ 19:45'te Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Ajax aynı gün TSİ 22:00'de Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİK KADRO

Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle çıktı. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almadı.



Siyah-beyazlı temsilcimiz maça Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi 11'i ile başladı.



Ev sahibi Ajax ise karşılaşmaya Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis ile çıktı.