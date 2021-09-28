Ajax- Beşiktaş karşı karşıya!

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, devler arenasında sezonun ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşan Sergen Yalçın ve öğrencileri, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.



Ajax maçı öncesi 12 sakatlığı bulunan Beşiktaş, Pjanic, Ghezzal, Vida, Alex Teixeira, Atiba gibi yıldız oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkıyor.



Şampiyonlar Ligi'nde 46. maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, Hollanda'da iyi bir sonuç alarak İstanbul'a dönmek istiyor.



Zorlu mücadele, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.



İLK 11'LER



AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller.



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.