Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli!

Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Enner Valencia oldu. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Valencia'nın performansını analiz ederken sezonun en iyi transferini de açıkladı.
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel değerlendirdi.
Hatay'da genel performans olarak takımı beğendiğini ifade eden Demirel, değişikliklere kadar Fenerbahçe'nin doğru oyunu sahaya yansıttığını ifade etti.
İşte Volkan Demirel'in yorumları...
VALENCİA - MERT HAKAN ÇIKINCA ORTA SAHAYI KAYBETTİLER
Zor bir deplasmanda Fenerbahçe galip geldi. İlk yarıda çok doğru bir oyun vardı. Değişikliklere kadar Fenerbahçe doğru oyunu oynadı. Enner ve Mert çıktıktan sonra orta sahayı kaybettiler. 2-1'den sonra Fenerbahçe biraz toparlandı. Mesut ve Pelkas hamlesi orta sahayı toparladı. Daha ayağa oynayan oyuncular olunca, top daha çok sizde kalıyor.
FERDİ KADIOĞLU JOKER GİBİ
Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek bölgesi forvet arkası. Ancak her yerde oynuyor. Ferdi Kadıoğlu bir joker gibi. Sanırım bu sezon en çok oynayan oyuncu. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: Valencia 12-13 saat uçuyor, Kim Min Jae sezonun transferi
VALENCIA İNANILMAZ! 12-13 SAAT UÇUYOR, YİNE OYNUYOR
Enner Valencia 12-13 saat uçuyor, maç oynuyor ve geri geliyor yine oynuyor. Demek kendine bakıyor. Takım oyuncusu, iyi işler yapıyor.
SEZONUN TRANSFERİ MİN-JAE
Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar.