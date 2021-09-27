Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli!

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel değerlendirdi.



Hatay'da genel performans olarak takımı beğendiğini ifade eden Demirel, değişikliklere kadar Fenerbahçe'nin doğru oyunu sahaya yansıttığını ifade etti.



İşte Volkan Demirel'in yorumları...



VALENCİA - MERT HAKAN ÇIKINCA ORTA SAHAYI KAYBETTİLER



Zor bir deplasmanda Fenerbahçe galip geldi. İlk yarıda çok doğru bir oyun vardı. Değişikliklere kadar Fenerbahçe doğru oyunu oynadı. Enner ve Mert çıktıktan sonra orta sahayı kaybettiler. 2-1'den sonra Fenerbahçe biraz toparlandı. Mesut ve Pelkas hamlesi orta sahayı toparladı. Daha ayağa oynayan oyuncular olunca, top daha çok sizde kalıyor.



FERDİ KADIOĞLU JOKER GİBİ



Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek bölgesi forvet arkası. Ancak her yerde oynuyor. Ferdi Kadıoğlu bir joker gibi. Sanırım bu sezon en çok oynayan oyuncu. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.



Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: Valencia 12-13 saat uçuyor, Kim Min Jae sezonun transferi



VALENCIA İNANILMAZ! 12-13 SAAT UÇUYOR, YİNE OYNUYOR



Enner Valencia 12-13 saat uçuyor, maç oynuyor ve geri geliyor yine oynuyor. Demek kendine bakıyor. Takım oyuncusu, iyi işler yapıyor.



SEZONUN TRANSFERİ MİN-JAE



Kim Min-Jae sezonun en iyi transferlerinden birisi. Attila Szalai ile uzun yıllar Fenerbahçe savunmasında oynarlar ve sıkıntı yaşatmazlar.