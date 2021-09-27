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Trabzonspor liderlik şansını tepti!

Trabzonspor liderlik şansını tepti!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Ligde geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan bordo-mavililer, Alanyaspor'a karşı da üstünlük sergileyemedi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Alanyaspor'u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacaktı.

Spor / 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:04
Trabzonspor liderlik şansını tepti!

Süper Lig'de 7. hafta Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesiyle sona erdi. Bu sezon ligin iddialı kadrolarından birisine sahip olan bordo-mavililer, ligde üst üste 2. beraberliğini aldı.

Haftanın son maçında Alanyaspor'u konuk eden bordo-mavililer, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmadan galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Fırtına, hedefine ulaşamadı.


Maçın ilk yarısının son dakikalarında Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, bu üstünlüğünü koruyamadı. Trabzonspor, Alanyaspor'un golüne tam 6 dakika sonra Cornelius ile karşılık verdi.

Mücadelenin ikinci yarısında rakibine oldukça baskı kuran bordo-mavililer, aradığı golü bir türlü bulamadı. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

9' Cornelius'un şutunu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

33' Alanyaspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın şutunu Uğurcan çıkardı.

GOL! 36' Alanyaspor, deplasmanda Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

GOL! 42' Trabzonspor, Cornelius ile eşitliği sağladı. 1-1.

KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.


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