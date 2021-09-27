Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Bordo-mavililer, maçı kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo bu maçta forma giymiyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan Bordo-Mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
CANLI | TRABZONSPOR - ALANYASPOR
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius.
Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan
ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.