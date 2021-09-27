Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!

Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Bordo-mavililer, maçı kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo bu maçta forma giymiyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Spor / 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:04
Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!



Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan Bordo-Mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

CANLI | TRABZONSPOR - ALANYASPOR


İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar