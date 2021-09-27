Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!

Trabzon ve Alanyaspor karşı karşıya!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Bordo-mavililer, maçı kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo bu maçta forma giymiyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.