Galatasaray’a telekom’da şok!

Süper Lig'deki son 2 maçını kaybeden, 4 haftadır 3 puana hasret kalan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar renktaşı karşısında 3 puanı alıp zirve yarışında daha fazla yara almak istemiyor. İzmir ekibi ise İstanbul'dan eli boş dönmek istemiyor. 43. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle Göztepe ilk yarıyı 0-1 önde tamamladı.
İlk yarı bitii
43' Cherif Ndiaye
Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.
Ligin 5. haftasındaki Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyen Alman teknik adam, ardından Galatasaray-Göztepe müsabakası için Türk Telekom Stadı'na geldi.
Kuntz'a yardımcılığına getirilen Kenan Koçak eşlik etti.