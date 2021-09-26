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Galatasaray’a telekom’da şok!

Galatasaray’a telekom’da şok!

Süper Lig'deki son 2 maçını kaybeden, 4 haftadır 3 puana hasret kalan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar renktaşı karşısında 3 puanı alıp zirve yarışında daha fazla yara almak istemiyor. İzmir ekibi ise İstanbul'dan eli boş dönmek istemiyor. 43. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle Göztepe ilk yarıyı 0-1 önde tamamladı.

Spor / 26 Eylül 2021 Pazar 19:46
Galatasaray’a telekom’da şok!

İlk yarı bitii
43' Cherif Ndiaye

Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.

Ligin 5. haftasındaki Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyen Alman teknik adam, ardından Galatasaray-Göztepe müsabakası için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Kuntz'a yardımcılığına getirilen Kenan Koçak eşlik etti.


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