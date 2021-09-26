Galatasaray’a telekom’da şok!

İlk yarı bitii

43' Cherif Ndiaye



Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.



Ligin 5. haftasındaki Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı tribünden takip etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izleyen Alman teknik adam, ardından Galatasaray-Göztepe müsabakası için Türk Telekom Stadı'na geldi.



Kuntz'a yardımcılığına getirilen Kenan Koçak eşlik etti.

