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Fenerbahçe deplasmandan galip ayrıldı!

Fenerbahçe deplasmandan galip ayrıldı!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Valencia 2 asistiyle yıldızlaşırken, goller Rossi ve Novak'tan geldi. Hatay'ın tek golünü Saint-Louis kaydetti. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor / 26 Eylül 2021 Pazar 18:03
Fenerbahçe deplasmandan galip ayrıldı!

Giresunspor galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe , ligin en çok gol atan ve en iyi averajına sahip takımlarından Hatayspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Hatayspor ise güçlü rakibini devirip puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmeyi amaçlıyor. Maçta ilk düdük çaldı. Fenerbahçe 17. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 30. dakikada Novak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Hatayspor 70. dakikada Saint-Louis'nin attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


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